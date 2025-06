L’Italia sonda il terreno per il nuovo ct | è ballottaggio fra due big

L’Italia si prepara a rivoluzionare il proprio futuro calcistico, sondando il terreno per un nuovo commissario tecnico. Dopo il tracollo contro la Norvegia, il dibattito si fa acceso tra due grandi nomi, pronti a prendere le redini della Nazionale. La disfatta per 3-0 ha messo in luce problemi strutturali, richiedendo un cambio di rotta immediato. La domanda ora è: chi saprà guidare l’Italia verso nuove vittorie e rinascita?

Dopo il disastro contro la Norvegia, l'Italia pensa al cambio di ct: corsa a due per la panchina azzurra. " L'Italia chiamò", ma questa Nazionale non sembra aver intenzione di rispondere. Perché la sonora sconfitta per 3-0 rimediata contro la Norvegia non è altro che l'ennesimo, lampante segno di qualcosa che non funziona più. E che necessita di essere cambiato al più presto. Il duro ko della serata di ieri rischia di negare ancora una volta l'accesso ai Mondiali per l'Italia – e sarebbe la terza volta di fila. Qualcosa di inaccettabile per i Campioni di EURO 2020, e per cui è necessario un pronto intervento.

