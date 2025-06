L' Italia nel forno africano | punte fino a 40C ecco quanto durerà

L’Italia si prepara a sfidare il calore africano con temperature che raggiungeranno punte fino a 40°C, promettendo almeno una settimana di afa intensa. Questo fenomeno estivo, insolito e record, potrebbe avere ripercussioni sulla salute, l’ambiente e la vita quotidiana. Ma quanto durerà questa ondata di calore e quali saranno le conseguenze? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili scenari futuri.

Ci attende almeno una settimana con temperature massime ben al di sopra delle medie e valori anche di 40°C: dove picchierà il caldo africano e cosa potrebbe accadere in seguito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Italia nel forno africano: punte fino a 40°C, ecco quanto durerà

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Africano Italia Forno Punte

Un ciclone africano sta per impattare sull’Italia: rischio maltempo estremo e alluvioni lampo - Un ciclone africano si avvicina all'Italia, portando con sé un rischio elevato di maltempo estremo e alluvioni lampo.

L'Italia nel forno africano: punte fino a 40°C, ecco quanto durerà - Ci attende almeno una settimana con temperature massime ben al di sopra delle medie e valori anche di 40°C: dove picchierà il caldo africano e cosa potrebbe accadere in seguito ... Da ilgiornale.it

Meteo, caldo africano in arrivo con punte fino a 37 gradi: ecco le città più roventi - Il cambio radicale da oggi: il vento dall'Africa L'assetto meteorologico muterà radicalmente, con l’anticiclone africano in netta espansione verso l'Italia. Sarà un’invasione calda, che non conoscerà ... msn.com scrive

Previsioni meteo, il caldo africano conquista l’Italia: punte di 36°C in Sardegna - Mercoledì 28 avremo picchi di 28°C al Centro-Nord e 30-31°C in Sicilia e Sardegna. Giovedì 29 saliremo ancora e prevediamo i primi 30°C del 2025 a Roma, andremo vicini ai trenta anche in Pianura ... Si legge su repubblica.it

Caldo record, effetto forno sull'Italia. Temperature oltre 40 gradi