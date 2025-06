L’Italia entra nell’Alleanza per il nucleare della Francia

L’Italia compie un importante passo verso un futuro energetico più sostenibile e innovativo. Il ministro Pichetto Fratin ha annunciato che il nostro paese aderirà all’alleanza francese per il nucleare, rafforzando il ruolo in progetti di sviluppo e installazione di tecnologie nucleari. Questa decisione segna una svolta strategica, puntando a diversificare le fonti di energia e a ridurre l’impatto ambientale. Un nuovo capitolo che potrebbe rivoluzionare il panorama energetico italiano, aprendo la strada a molte opportunità.

Il ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato che l’Italia entrerà a far parte dell’ Alleanza per il nucleare a partire dal prossimo 16 giugno, in occasione del Consiglio europeo sull’Energia. La decisioni del Governo va verso un ruolo più attivo dell’Italia nello sviluppo e nell’installazione di tecnologie nucleari. L’esecutivo ha fatto alcuni passi per provare a reintrodurre la produzione di energia dalla fissione dell’uranio in Italia. Nonostante le leggi passate però, il Governo sembra puntare esclusivamente su tecnologie che non sono ancora state utilizzate su scala commerciale in nessun altro Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’Italia entra nell’Alleanza per il nucleare della Francia

