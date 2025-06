L’Italia di Spalletti è un pianto nordico

L’Italia di Spalletti si presenta in campo come un esempio di delusione totale, un vero e proprio colpo al cuore dei tifosi. La prestazione vergognosa contro la Norvegia, conclusasi con un 3-0 che lascia poche speranze, evidenzia una crisi profonda che rischia di sancire l’addio ai Mondiali per la terza volta consecutiva. È ora di chiedersi: come possiamo invertire questa rotta? Continua a leggere.

Vergognosa prestazione della nazionale: mai in partita, umiliata dalla Norvegia (3-0) e già quasi fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva.

In questa notizia si parla di: Italia Spalletti Pianto Nordico

