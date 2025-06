L’Italia di Pepi Merisio Tutte le sfumature racchiuse in un click

L’Italia di Pepi Merisio rivela tutte le sue sfumature in un clic, catturando l’essenza di un Paese in evoluzione. Dall’Italia del boom economico agli anni ’80, il suo obiettivo ha attraversato decenni di trasformazioni sociali e culturali, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente. La mostra "Attraverso l’Italia. Fotografie di Pepi Merisio" al Museo della fotografia Sestini di Bergamo permette di riscoprire un patrimonio visivo unico, testimonianza di un’epoca irripetibile. Un viaggio da non perdere per appassionati e curiosi

Un viaggio che attraversa l’Italia partendo dagli anni del boom economico fino agli anni ‘80. È questo il tema della mostra "Attraverso l’Italia. Fotografie di Pepi Merisio", che è stata inaugurata nello Spazio mostre del Museo della fotografia Sestini, allestito presso il Convento di San Francesco a Bergamo. La rassegna è dedicata al fecondo rapporto dello storico fotografo bergamasco, scomparso quattro anni fa, con l’editoria e in particolare con il Touring Club Italiano, con cui Merisio ha collaborato tra il 1956 e il 1972. Il titolo dell’esposizione vuole essere proprio un omaggio all’omonima e storica collana del Touring. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Italia di Pepi Merisio. Tutte le sfumature racchiuse in un click

