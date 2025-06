L’Italia aderirà all’Alleanza nucleare guidata dalla Francia Pichetto | Passiamo da osservatori ad attori

L’Italia si prepara a fare un passo storico nel settore energetico: aderirà ufficialmente all’Alleanza nucleare guidata dalla Francia, passando da osservatore a protagonista. Questa mossa segna una svolta strategica nel mercato europeo dell’energia, con l’obiettivo di rafforzare la nostra posizione e contribuire a un futuro più sostenibile. L’adesione sarà ufficializzata al prossimo Consiglio Energia del 16 giugno a Lussemburgo, consolidando il ruolo dell’Italia in questa rivoluzione energetica.

L'Italia aderirà all' Alleanza nucleare, nata a febbraio 2023 dalla volontà della Francia di rivoluzionare il mercato europeo dell'energia. Dando la propria impronta. Alla fine, anche l'Italia ne farà ufficialmente parte "in occasione del prossimo Consiglio Energia, previsto per il 16 giugno a Lussemburgo". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a Pianeta 2030, il festival del 'Corriere della Sera' in corso a Milano. Fino ad oggi l'Italia partecipava sì alle riunioni dell'Alleanza europea per il Nucleare, ma come paese osservatore. Ma la discussione sull'entrata o meno dell'Italia in questo gruppo di Paesi guidati dalla Francia è iniziata ormai tempo fa ed è andata di pari passo con un dibattito interno al Paese molto acceso, dovuti anche alla pesante eredità lasciata dall'energia dell'atomo.