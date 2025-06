L' IRCCS San Raffaele guida a Ponza la nuova frontiera delle neuroscienze

L'IRCCS San Raffaele di Milano apre nuove frontiere nelle neuroscienze, portando innovazione e speranza sull'isola di Ponza. La XV edizione degli Incontri Clinico-Radiologici “Michela Bonamini” ha riunito oltre 100 esperti per tre giorni all'insegna di scienza, tecnologia e visione futura. Un momento cruciale per tracciare le rotte di diagnosi e cura all'avanguardia, segnando un passo decisivo nel percorso della neurologia italiana.

Tre giorni di scienza, tecnologia e visione del futuro. Si è conclusa oggi sull'isola di Ponza la XV edizione degli Incontri Clinico-Radiologici di Neuroscienze “Michela Bonamini”, con l'IRCCS San Raffaele protagonista nel tracciare nuove rotte nella diagnosi e cura delle patologie neurologiche. Oltre 100 specialisti – tra neuroradiologi, neurologi, neurochirurghi e ricercatori – hanno preso parte all'evento presso il Grand Hotel Santa Domitilla, trasformando Ponza in un vero e proprio think tank della neuroscienza italiana. L'edizione 2025 ha posto l'accento su un tema cruciale per la medicina contemporanea: l'integrazione tra intelligenza artificiale, imaging avanzato e pratica clinica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'IRCCS San Raffaele guida a Ponza la nuova frontiera delle neuroscienze

In questa notizia si parla di: Ponza Irccs Raffaele Neuroscienze

