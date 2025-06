Liquami fognari in via Brasile residenti esasperati

In via Brasile, i residenti sono ormai esasperati dai liquami fognari che persistono da giorni, una situazione che si aggrava con il caldo estivo e rischia di trasformarsi in un’emergenza igienico-sanitaria. La comunità chiede interventi immediati per risolvere questa criticità e tutelare la salute pubblica. È fondamentale agire ora prima che la crisi diventi irreparabile.

Liquami fognari in via Brasile 5. La segnalazione di un residente della zona che invoca interventi da alcuni giorni. Un problema il caldo estivo rischia di trasformare in emergenza igienico-sanitaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Liquami fognari in via Brasile, residenti esasperati

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Liquami Fognari Brasile Residenti

Covid: Brasile, vaccinazione massa in residenti isola a Rio - Visto il successo ottenuto dalla vaccinazione di massa a Serrana, nell'entroterra di San Paolo, il Brasile ha deciso di condurre un esperimento analogo anche sui residenti dell'Isola di Paquetà ... ansa.it scrive

Liquami tossici nei canali, domani sopralluogo della Commissione ‘Terra dei Fuochi’ | La prove del n