L’interrogatorio di Vasile Frumuzache | Ha negato altri delitti

L’interrogatorio di Vasile Frumuzache svela un volto deciso e determinato: ha negato ogni coinvolgimento in altri delitti, concentrandosi esclusivamente sui due accadimenti che lo hanno portato davanti al giudice. La sua fermezza nel dichiarare di aver commesso soltanto questi atti ha acceso ulteriori interrogativi sulla sua reale innocenza o colpevolezza. Ma cosa c’è dietro questa reticenza? La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi sorprendenti...

Prato, 7 giugno 2025 – Due delitti. Solo quelli. E’ quanto ha ribadito davanti al giudice Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni accusata di aver ucciso Ana Maria Andrei, escort romena di 27 anni, e Maria Denisa Paun, scomparsa da Prato lo scorso 15 maggio e ritrovata senza vita all’interno di un casolare abbandonato a Montecatini. Frumuzache, durante l’interrogatorio di garanzia per l’udienza di convalida, Ha confermato quanto già confessato negli interrogatori resi ai magistrati della procura di Prato ai quali nei giorni scorsi ha raccontato di aver ucciso le due connazionali. A domanda degli inquirenti, che non gli hanno contestato altri reati, ha poi negato di essere coinvolto in altri omicidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’interrogatorio di Vasile Frumuzache: “Ha negato altri delitti”

