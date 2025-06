L’Inter U23 vede la Serie C | dopo il Brescia un altro club quasi fuori

L'Inter U23 si prepara a un possibile debutto nel campionato di Serie C, un’opportunità che potrebbe rivoluzionare il panorama del calcio giovanile italiano. Dopo il fallimento del Brescia di Massimo Cellino e i rischi che incombono sulla Spal di Joe Tacopina, la serie cadetta si apre a nuove sfide e sorprese. Il futuro è in bilico, e l’Inter U23 potrebbe presto scrivere il suo capitolo in questa avvincente avventura calcistica.

Presto l’Inter U23 potrebbe avere un posto nel prossimo campionato di Serie C. Il Brescia è fallito, dopo che Massimo Cellino non è riuscita a pagare i contributi e gli stipendi necessari per l’iscrizione al campionato. Ora a fortissimo rischio pure la Spal di Joe Tacopina. LA SITUAZIONE – Il prossimo campionato di Serie C è in fase di gestazione, tra i playoff per salire in Serie B e gli stessi playout che decreteranno la squadra retrocessa dalla serie cadetta. Ma oltre a questo, ci sono anche altre problematiche economiche e finanziarie che inficiano e non poco sulla compilazione delle squadre partecipanti al prossimo campionato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter U23 vede la Serie C: dopo il Brescia, un altro club quasi fuori

