L’Inter rifà l’attacco primo regalo super per Chivu | Marotta incassa il sì del centravanti

L'Inter si riaffaccia sul mercato con un progetto ambizioso: rifare l’attacco e ripartire alla grande. Dopo le delusioni recenti e il cambio in panchina, Marotta ha già in pugno il primo regalo per l’ex Chivu, pronto a rinforzare la squadra e ridare slancio ai nerazzurri. La sorpresa è pronta, ora serve solo l’ultimo sì: e il mercato non aspetta.

Dopo l’arrivo dell’allenatore rumeno ex Parma ora l’Inter deve rifarsi il look: Marotta prepara il super colpo per il nuovo centravanti Dopo la cocente delusione del triplete completamente sfiorito, l’Inter si è ritrovata a dover fare i conti anche con l’addio di Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio non ha retto alle pressioni post Monaco e ha preferito volare in Arabia per ritrovare serenità e accrescere il conto in banca. Incassato il rifiuto di Fabregas che anzi ha allungato e migliorato il suo contratto con il Como, Marotta ha virato con forza verso Christian Chivu, ex eroe del triplete e fine conoscitore del mondo nerazzurro, avendo allenato nelle giovanili per tre stagioni. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - L’Inter rifà l’attacco, primo regalo super per Chivu: Marotta incassa il sì del centravanti

