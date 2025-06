Link torna protagonista in un classico gioco dopo 23 anni

Dopo 23 anni, il leggendario eroe Link torna protagonista su una piattaforma nuova e rivoluzionaria. Con il lancio della Nintendo Switch 2, i fan possono riscoprire il loro personaggio preferito in un modo del tutto innovativo, grazie a un hardware all’avanguardia e a un catalogo ricco di novità. In questo approfondimento, esploreremo le caratteristiche delle nuove versioni dei giochi classici e le potenzialità dell’ultima console, pronti a vivere un’esperienza di gioco senza precedenti.

soul calibur 2 incluso nel port per switch 2. link come personaggio giocabile nel gioco.

