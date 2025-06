L’Inghilterra vince solo 1-0 con Andorra i tifosi fischiano e il c t approva | “Non li biasimo”

Nonostante la vittoria di misura contro Andorra, il clima nello stadio si è acceso di critiche e fischi. Un risultato che mette in discussione l'entusiasmo e la fiducia dei tifosi, anche se Tuchel difende il loro comportamento, riconoscendo la passione e le aspettative elevate. Questa partita ci ricorda quanto il calcio sia fatto di emozioni, tensioni e speranze, e ci invita a riflettere sul valore del supporto incondizionato. Continua a leggere.

L'Inghilterra vince ancora nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, ma contro Andorra si è imposta solo per 1-0. Sul finire della partita i tifosi hanno fischiato la squadra. Tuchel dopo la partita ha sorpreso: "I fischi sono stati accettabili, il tifo è stato incredibile per una partita come questa, sono rimasti delusi, quindi non credo che possiamo biasimarli per questo". 🔗 Leggi su Fanpage.it