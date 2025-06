Linea verde trieste e le altre linee di sabato 7 giugno

Il sabato 7 giugno, Rai 1 invita gli spettatori a un viaggio tra cultura, natura e benessere, grazie a un palinsesto ricco di novità e conferme. La linea verde trieste e le altre trasmissioni del giorno promettono un approfondimento coinvolgente e suggestivo, con debutti che arricchiscono l’offerta della rete. Scopriamo insieme le principali caratteristiche di questa giornata all’insegna di scoperta e intrattenimento, per un fine settimana all’insegna della cultura e dell’ispirazione.

Il palinsesto televisivo di Rai 1 del sabato propone una serie di appuntamenti dedicati alla cultura, alla natura e allo stile di vita sano. La giornata si arricchisce con il debutto di due nuovi programmi che si inseriscono nelle tradizioni della rete, offrendo un mix tra approfondimenti culturali e esplorazioni territoriali. Di seguito vengono analizzate le caratteristiche principali delle trasmissioni in onda e i contenuti affrontati, evidenziando gli aspetti più rilevanti per gli spettatori interessati a tematiche ambientali, sportive e culturali. le nuove puntate di linea verde e linea blu: focus sui debutti del 7 giugno.

Sabato e domenica modifiche sulla linea ferroviaria Messina Palermo, lavori alla stazione di San Piero Patti - Se viaggiate tra Messina e Palermo questo fine settimana, attenzione alle modifiche sulla linea ferroviaria! Domenica 8 giugno, dalle 8:40 alle 13:30, lavori di ammodernamento presso la stazione di San Piero Patti imporranno variazioni nella circolazione.

MONFALCONE - Il servizio prenderà il via sabato 7 giugno e durerà fino al 6 settembre. Partenze alle 9, 13.30 e 18.30. A bordo anche le bici. https://ilgoriziano.it/articolo/ritorna-delfino-verde-da-monfalcone-a-trieste-si-salpa-dal-porticciolo-sauro-03-giugno-20 Partecipa alla discussione

Mostra “In viaggio con Casanova. L’approdo a Trieste” Visitabile da lunedì a sabato dalle 9 alle 13, il mercoledì anche dalle 14 alle 18 fino al 10 gennaio 2026. Museo petrarchesco piccolomineo di via Madonna del mare, 13 Ingresso libero Partecipa alla discussione

Linea Verde Italia a Trieste il 7 giugno su Rai 1 - Sabato 7 giugno alle 12.30 su Rai 1 Elisa Isoardi e Monica Caradonna portano Linea Verde Italia a Trieste tra natura, storia, caffè e innovazione. lifestyleblog.it scrive

ResQsu2ruote arriva a Trieste per narrare storie di migranti - Partita sabato 31 maggio da Ancona, l'iniziativa "Pedala con ResQ - 537 km per narrare le rotte dei migranti" giunge alla meta, cioè a Trieste, luogo simbolo delle rotte migratorie e delle politiche c ... Da ansa.it

“Linea Verde Tipico” stamani su Rai 1 tra Trieste e il Carso - Torna, sabato 28 dicembre alle 12 su Rai 1, l’appuntamento con “Linea Verde Tipico – Viaggio in ... del Friuli con un viaggio tra la Trieste della Mitteleuropa e la terra di pietra, il ... corrierenazionale.it scrive

Linea Verde Life Trieste - 01/10/2022 - Electric Ponton Boat