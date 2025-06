L' incredibile storia del pappagallo Gino | scomparso nel nulla 7 anni fa ora è tornato a casa

Una storia che sembra uscita da un film, ma è tutta vera: Gino, il pappagallo scomparso sette anni fa nel nulla, è tornato a casa grazie all’intervento dei carabinieri del Nucleo forestale di Milano. La sua incredibile avventura ha commosso tutti, dimostrando che anche tra le pieghe più imprevedibili del destino, l’amore e la speranza trovano sempre un modo per risplendere. Un ritorno che ci ricorda quanto siano potenti i legami con i nostri amici a quattro zampe.

Monza – Parlare, parlava, come è tipico della sua razza di pappagalli, una delle più intelligenti. Anche se non si sa se al momento decisivo abbia pronunciato il nome del suo padrone, che lo cercava da vent’anni. Ma di certo ha pronunciato il proprio, “ Gino ”. Davvero incredibile il ritrovamento effettuato dai carabinieri del Nucleo forestale di Milano. Che tra i tanti ritrovamenti di animali che quotidianamente avvengono tra le province di Milano e di Monza, raccontano oggi quello del pappagallo cenerino Gino, in una vicenda che ha veramente dell’incredibile e per sua fortuna e nonostante le sue disavventure è terminata con un lieto fine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'incredibile storia del pappagallo Gino: scomparso nel nulla 7 anni fa, ora è tornato a casa

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gino Incredibile Pappagallo Anni

L'incredibile storia del pappagallo Gino: scomparso nel nulla 7 anni fa, ora è tornato a casa - Si tratta di un raro esemplare di pappagallo cenerino (specie in via d’estinzione): una vicenda che è terminata con un lieto fine ... Come scrive ilgiorno.it

Milano, ritrovato dopo 7 anni: torna a casa il pappagallo Gino - Questo esemplare esotico, particolarmente vulnerabile alle basse temperature invernali italiane, è stato ritrovato dopo essere fuggito dalla sua casa nel 2018 ... Si legge su tg24.sky.it

Smarrito nel lontano 2018, Gino torna a casa dopo sette anni - Tra i tanti ritrovamenti di animali che quotidianamente avvengono tra le province di Milano e di Monza, quello del pappagallo cenerino Gino ha veramente dell’incredibile e per sua fortuna, le sue disa ... Come scrive primamonza.it

La ragazza timida: