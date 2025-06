L' importanza di tradurre lo sviluppo nella mondo delle industrie Conversazione con Francesco Giavazzi

importante per le industrie italiane è tradurre lo sviluppo tecnologico in innovazione concreta e competitiva. Francesco Giavazzi sottolinea come, in un mondo dove la replicabilità delle tecnologie accelera, il vero vantaggio risiede nella capacità di adattare e migliorare le innovazioni esistenti. Solo così l’Italia potrà mantenere il passo e sfruttare appieno le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale, trasformando la sfida in un’occasione di crescita sostenibile e successo globale.

"Sull'innovazione tecnologica, l'Italia non è stata tagliata fuori". Lo dice l'economista Francesco Giavazzi dal palco della Festa dell'Innovazione a Venezia, intervistato da Stefano Cingolani. Il caso Deepseek "ha dimostrato che i cinesi hanno saputo replicare una tecnologia estera come l'AI, ma a un decimo del costo". Di conseguenza, in un momento in cui replicare (e migliorare) le tecnologie altrui è sempre più semplice, "il passo più importante da compiere è quello di applicare la tecnologia all'industria, in particolare alla nostra manifattura". Un comparto che in Italia gode di ottima salute, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti.

