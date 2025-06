Limarra racconta il suo singolo Abbi cura | un invito a rallentare e a ritrovarsi

Limarra, artista poliedrica e sensibile, ci invita a rallentare e riscoprire il valore del prendersi cura di sé attraverso il suo ultimo singolo “Abbi cura”. Nella nuova puntata di Unplugged Playlist, scopriamo come questa canzone, nata in un momento di introspezione durante la pandemia, rappresenti un prezioso invito a fermarsi e ascoltarsi. Un brano che tocca il cuore e risveglia le emozioni più profonde, lasciandoci con la voglia di riflettere...

Nel nuovo episodio di Unplugged Playlist, il podcast dedicato alla musica contemporanea e alle nuove voci della scena italiana, abbiamo incontrato Limarra, artista poliedrico e sensibile, che ci ha raccontato la genesi e il significato profondo del suo singolo “Abbi cura”, pubblicato lo scorso 4 aprile. Un brano intimo e riflessivo, che invita a fermarsi e ad ascoltarsi, nato in un momento di solitudine e introspezione durante la pandemia, ma che parla a tutti noi, oggi più che mai. “Abbi cura”: una canzone come mantra personale. « Abbi cura è una sorta di mantra che ho scritto prima di tutto per me stesso,» racconta Limarra, « perché ho fatto fatica a prendermi cura di me, e di conseguenza degli altri, della mia ex-compagna, del mondo che mi circondava. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com