lilo e stitch dominano il box office alla terza settimana john wick debutta al secondo posto

Lilo & Stitch conquista ancora il box office di giugno 2025, dominando per il terzo fine settimana consecutivo e dimostrando il suo potere di attrazione. Mentre John Wick debutta al secondo posto, il panorama cinematografico si infiamma tra nuove uscite e grandi ritorni. La vera sfida è appena iniziata: chi riuscirà a scalzare i favoriti e scrivere il proprio nome nella storia del cinema di questa calda estate?

andamento al box office di giugno 2025: lilo & stitch ancora in vetta. Il panorama cinematografico di giugno 2025 vede una forte competizione tra diverse produzioni, con alcune pellicole che continuano a dominare le classifiche di incasso. Tra queste, Lilo & Stitch, il remake live-action del classico Disney del 2002, mantiene il primato per il terzo fine settimana consecutivo, consolidando la propria posizione grazie a un successo commerciale senza precedenti. Al contempo, il nuovo spin-off della saga John Wick, intitolato From the World of John Wick: Ballerina, si affaccia come uno dei principali antagonisti nella corsa agli incassi.