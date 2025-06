Like a Star Affonda negli Ascolti | Amadeus al Nove un Esperimento Fallito?

Like a Star, il nuovo talent show condotto da Amadeus sul Nove, affonda negli ascolti e mette in crisi le sue ambizioni televisive. Dopo un debutto promettente, i dati parlano chiaro: il pubblico sembra aver perso interesse, lasciando il futuro del progetto sull'orlo dell'incertezza. Ma cosa ha causato questo fallimento? Scopriamolo insieme analizzando i possibili motivi e le sfide di questa scommessa televisiva.

Il talent show Like a Star non decolla e mette in discussione la strategia di Amadeus sul Nove. Ascolti in picchiata e futuro incerto: analizziamo il flop!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Like a Star Affonda negli Ascolti: Amadeus al Nove, un Esperimento Fallito?

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Like Star Ascolti Amadeus

Doctor aphra il primo personaggio queer di star wars e l’impatto sulla saga - Doctor Aphra, il primo personaggio queer di Star Wars, rappresenta una svolta importante nella saga, contribuendo a una maggiore diversità e inclusività.

#AscoltiTv - Basta #PrettyWoman per affondare l'#isoladeifamosi2025 - #Amadeus, #LikeAStar (va ancora più giù) - #TV8 e #Rai3 fanno festa - Tutti i trend della prima serata Partecipa alla discussione

Seconda puntata di Like a Star con Amadeus sul NOVE! Riuscirà a migliorare negli ascolti? #LikeAStar #Amadeus #NOVE #TalentShow #AscoltiTV #GiuriaFissa Partecipa alla discussione

Like a Star, “La gente che cavolo guarda?”: perché Amadeus spopola sul web (ma non fa ascolti) - Like a Star, Antonello vince la quarta puntata: successo social ma flop in televisione, Scopri perché lo show di Amadeus non sfonda sul Nove. Si legge su libero.it

Amadeus: cercasi share disperatamente. Stasera la quarta puntata di “Like a star” - Dopo i trionfi in Rai, il conduttore continua a faticare a trovare lo stesso consenso sulla nuova rete. E Fiorello lancia la bomba ... Lo riporta iodonna.it

Ascolti tv, L'Isola dei Famosi arranca ma batte comunque la fiction di Rai 1. Amadeus ancora in calo sul Nove - Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.102.000 spettatori (5.9%), La guerra di domani su Italia 1 con 1.000.000 spettatori (6.3%), la partita Germania-Portogallo valida per la semifinale di Nations League ... Scrive affaritaliani.it

Le prime stelle di Like a Star ?