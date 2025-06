Lies of P Overture | Il prequel oscuro che riscrive la storia di Krat è ora disponibile

L’attesa è finita: Lies of P: Overture, il prequel oscuro e intrigante che riscrive le origini di Krat, è ora disponibile! Durante il Summer Game Fest, NEOWIZ e Round8 Studio hanno sorpreso il mondo con il lancio immediato di questa espansione, disponibile su tutte le piattaforme. Un vero e proprio viaggio nel cuore di una mitologia rivisitata, pronta a svelare nuovi segreti e gettare ombre ancora più profonde sulla saga. Non perdere questa opportunità, perché...

Con un colpo di scena durante il Summer Game Fest, NEOWIZ e Round8 Studio hanno sorpreso tutti con il lancio immediato di Lies of P: Overture, DLC prequel del soulslike ispirato a Pinocchio, ora disponibile su PlayStation, Xbox, PC (Steam e Microsoft Store) e persino Mac, incluso per gli abbonati a Game Pass. Un’espansione che non si limita ad aggiungere contenuti, ma rivisita e approfondisce l’intera mitologia del gioco, gettando nuove ombre sulla città di Krat e sulle origini del Pupazzo di Geppetto. Un ritorno nella Krat che era: tra splendore e presagi di rovina. Overture ci riporta agli ultimi giorni della Krat prima del disastro, quando la città viveva ancora immersa nella sua inquietante eleganza Belle Époque. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Lies of P Overture: Il prequel oscuro che riscrive la storia di Krat è ora disponibile

In questa notizia si parla di: Lies Overture Prequel Krat

Lies of P: modalità Butterfly’s Guidance, Awakened Puppet, Battle Memories e Overture estiva - In un panorama Souls-like ormai consolidato, Lies of P si distingue per la sua ambientazione ispirata a Pinocchio e un gameplay impegnativo.

Lies of P Overture: Il DLC prequel è disponibile ora su tutte le piattaforme - Con un’uscita a sorpresa annunciata durante il Summer Game Fest, NEOWIZ e Round8 Studio hanno pubblicato Lies of P: Overture, l’atteso contenuto scaricabile prequel del soulslike ispirato a ... Lo riporta techgaming.it

Lies of P: il DLC Overture è disponibile a sorpresa da ora - Overture è disponibile da ora su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S, al prezzo di €29,99. Per giocare ad Overture sarà ovviamente necessario possedere il gioco base, Lies ... Riporta it.ign.com

Lies of P, il DLC Overture è disponibile da oggi - In occasione del Summer Game Fest 2025, Round8 Studio e Neowiz hanno annunciato di aver rilasciato a sorpresa Lies of P: Overture, l'atteso DLC dell'apprezzato soulslike. Si legge su gamingtalker.it

LIES OF P OVERTURE Gameplay Walkthrough Part 1 [4K 60FPS PS5 PRO] - No Commentary (FULL GAME)