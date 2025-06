LIDL fa la prima pazzia dell’estate | a 34 99€ il set di marca con 18 pezzi | Su Amazon c’è uguale a 87 59€

Lidl sorprende ancora con la sua prima grande offerta dell’estate: un set da 18 pezzi di marca a soli 34,99€, contro i 87,59€ su Amazon! Un’occasione imperdibile per rinnovare la dispensa senza svuotare il portafoglio. Con una storia di successo nata in Germania negli anni ’70, Lidl continua a conquistare i clienti con qualità a prezzi imbattibili. Non lasciarti scappare questa super promozione: il risparmio è sempre alla tua portata!

Super offerta in tutti i supermercati Lidl per questo prezioso set che permette di rinnovare totalmente la propria dispensa. Lidl, colosso della grande distribuzione organizzata, nasce in Germania negli anni ’70, evoluzione di un’azienda familiare. Il suo modello di business, improntato al discount di qualità, si è rapidamente espanso oltre i confini tedeschi, distinguendosi per l’offerta di prodotti a marchio proprio e per una politica di prezzi aggressiva. L’espansione in Italia è iniziata dal 1992 con il primo punto vendita. Da quel momento, Lidl ha intrapreso una crescita inarrestabile sul territorio nazionale, raggiungendo oltre 750 supermercati e puntando a quota 1. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - LIDL fa la prima pazzia dell’estate: a 34.99€ il set di marca con 18 pezzi | Su Amazon c’è uguale a 87.59€

