L’identità cinese alla prova della rivoluzione autoritaria imposta da Xi Jinping

Yang Bin incarna la tensione tra tradizione e modernità, tra le aspettative di una Cina stabile e l’anelito di un destino più grande. Cresciuta in un contesto di stabilità statale, la sua energia e il desiderio di scoperta riflettono le sfide e le trasformazioni di un paese in rapido cambiamento sotto la leadership di Xi Jinping. In un’epoca di rivoluzione autoritaria, la sua storia diventa simbolo di un’identità cinese alla prova del nuovo ordine.

Yang Bin è nata desiderando di più. I suoi genitori volevano che fosse come loro: operai con un reddito stabile, una pensione garantita e un alloggio assegnato dallo Stato. Entrambi lavoravano in una fabbrica statale di componenti per auto che non chiudeva mai, anche se quasi mai produceva profitti. Ma Yang era consumata da un senso insistente che lo scopo della sua vita potesse essere più grande. Dal vivo emana energia: espansiva, con occhi vivaci e profonde fossette che compaiono ogni volta che sorride o ride (e succede spesso), ma la sua fiducia apparente era frutto di una lezione. Da bambina era timida e soggetta ad arrossire.

In questa notizia si parla di: Identità Cinese Prova Rivoluzione

