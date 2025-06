Liceo Minghetti genitori | Le denunce contro gli studenti non sono state ritirate

L’ultimo campanello suona, ma al Liceo Minghetti di Bologna il dibattito sulle occupazioni scolastiche continua a infiammare le cronache. I genitori, attraverso un’assemblea autoconvocata, denunciano che le denunce contro gli studenti coinvolti non sono state ritirate e che i nomi degli interessati restano ancora segreti. Una vicenda che, lontana dall’essere conclusa, apre questioni importanti su diritti, responsabilità e dialogo tra scuola e famiglia.

È terminato l'anno scolastico, ma la vicenda delle occupazioni al Liceo Minghetti di Bologna è tutt'altro che conclusa. I genitori dell'assemblea autoconvocata denunciano infatti che le denunce contro gli studenti coinvolti non sono ancora state ritirate e che i nomi degli interessati non sono.

