Liceo Leon Battista Alberti In musica e parole

Lo scorso 5 giugno, la Casa della Socialità ha vibrato di emozioni durante la cerimonia di chiusura di "In musica e parole", un evento che celebra creatività e talento. Questa manifestazione segnala l’entusiasmante debutto del Premio delle Arti Editoriali Leon Battista Alberti, promosso dal rinomato liceo napoletano. Un’occasione unica per riconoscere e valorizzare le eccellenze artistiche degli studenti, aprendo nuove strade al loro futuro.

