Liceo classico Cambridge Manzoni trionfa al Certame Vichiano | FOTO

Il Liceo Classico Cambridge “Manzoni” di Caserta si distingue ancora una volta, unendo passione, talento e filosofia in un trionfo memorabile. Al prestigioso Certame Vichiano, dedicato al pensiero di Giambattista Vico, la studentessa Sofia Frattolillo ha conquistato il primo posto assoluto, portando a casa un risultato di grande orgoglio. Un successo che testimonia l’eccellenza educativa del nostro liceo e la forza della cultura classica nel mondo moderno.

Un successo che unisce passione, talento e filosofia: il Liceo Classico Cambridge "Manzoni" di Caserta conquista il primo posto al prestigioso Certame Vichiano, dedicato al pensiero di Giambattista Vico. Sofia Frattolillo, della classe 4Ac, si è aggiudicata il titolo di vincitrice assoluta.

