Libri premio Vallombrosa | vince Alice Cappagli con Niente caffè per Spinoza

Con grande entusiasmo, il Premio Vallombrosa 2025 va a Alice Cappagli, autrice del coinvolgente “Niente caffè per Spinoza”. Questa vittoria celebra non solo il talento letterario, ma anche la capacità di sorprendere e ispirare. La sua opera si distingue per profondità e originalità, confermando il prestigio di questa storica manifestazione. La vittoria di Cappagli segna un nuovo capitolo nel panorama della narrativa italiana, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capolavoro.

Vince Alice Cappagli: con il libro 'Niente caffè per Spinoza' si aggiudica l'edizione 2025 del Premio Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Libri, premio Vallombrosa: vince Alice Cappagli con “Niente caffè per Spinoza”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Premio Vallombrosa Vince Alice

Premio Vallombrosa, annunciata la terna dei finalisti - Il Premio Vallombrosa si avvicina e i finalisti brillano come stelle nella letteratura contemporanea! Alice Cappagli, Franco Faggiani e Valeria Tron ci offrono trame ricche di emozioni e riflessioni.

Alice Cappagli vince l'edizione 2025 del Premio Vallombrosa con 'Niente caffè per Spinoza' - Alice Cappagli con il libro "Niente caffè per Spinoza" è la vincitrice dell’edizione 2025 del Premio Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze ... gonews.it scrive

Premio Vallombrosa, annunciata la terna dei finalisti - Premiazione il 7 giugno. Organizza il Rotary Club Firenze Valdisieve. Il tema del concorso letterario quest'anno è stato: "Il Silenzio, l'Ascolto, la Parola". Una giuria tecnica composta da letterati ... Riporta msn.com

Premio Vallombrosa, presentata la terna dei libri finalisti - La premiazione avverrà sabato 20 maggio alle 16 all’Abbazia di Vallombrosa. Tutti e tre gli autori dei libri finalisti avranno un premio in denaro con l’obbligo di devolverlo a una onlus di ... Segnala lanazione.it

Cheapstacks Used Books Haul