Libertas Nuoto Novara Matteo Federico Ignat campione italiano juniores nella 16 km di fondo

Con orgoglio, Libertas Nuoto Novara celebra il trionfo di Matteo Federico Ignat, campione italiano juniores nei 16 km di fondo ai Campionati italiani assoluti e di categoria Open Water. In un’emozionante sfida nelle acque di Piombino, Ignat ha dimostrato tutta la sua determinazione e talento, conquistando il titolo con un tempo impressionante. La vittoria di Ignat e il successo dei nostri atleti sottolineano l’eccellenza della nostra squadra nel panorama del nuoto di fondo italiano.

Titolo nazionale ai Campionati italiani assoluti e di categoria di nuoto di fondo Open Water per Matteo Federico Ignat, portacolori della Libertas Nuoto Novara in gara dall'1 al 6 giugno, nelle acque libere di Piombino così come il compagno di squadra Pietro Colombo,. Ignat, con il tempo di 3. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Libertas Nuoto Novara, Matteo Federico Ignat campione italiano juniores nella 16 km di fondo

In questa notizia si parla di: Nuoto Ignat Libertas Novara

Libertas Nuoto Novara, Matteo Federico Ignat campione italiano juniores nella 16 km di fondo - Titolo nazionale ai Campionati italiani assoluti e di categoria di nuoto di fondo Open Water per Matteo Federico Ignat, portacolori della Libertas Nuoto Novara in gara dall'1 al 6 giugno, nelle acque ... novaratoday.it scrive

Libertas Nuoto Novara: 25 vittorie alla Coppa "Caduti di Brema" - Libertas Nuoto Novara da urlo con 25 primi posti complessivi (tra gare ... mentre nella seconda gara Matteo Federico Ignat ha sostituito Franzone nel quartetto novarese. Tre vittorie in singolo per la ... Come scrive novaratoday.it

Libertas Nuoto Novara, medaglia d'oro per Pietro Colombo ai Regionali indoor di fondo - Week end molto intenso, quello del 24 e 25 febbraio, per la squadra di nuoto della Libertas Novara, impegnata in tre diverse manifestazioni ... Pietro Colombo in 34’12.3. Quarto posto per Matteo Ignat ... Secondo today.it