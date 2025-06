L’hospice Alba Chiara di Lanciano si prepara a celebrare il suo 14esimo anniversario

L’Hospice Alba Chiara di Lanciano si appresta a festeggiare un traguardo importante: 14 anni di dedizione, compassione e sostegno alle persone nei momenti più delicati della vita. Per celebrare questo percorso di umanità e speranza, la struttura invita tutta la comunità a un evento speciale giovedì 12 giugno 2025, alle ore 18. Un’opportunità per condividere storie, emozioni e rafforzare il legame con chi ha bisogno di noi.

Quattordici anni di cura, accompagnamento e presenza accanto alle persone nei momenti più delicati della vita. L’hospice “Alba Chiara” di Lanciano si prepara a celebrare il suo anniversario con un evento aperto alla comunità, in programma giovedì 12 giugno 2025. L'evento si aprirà alle ore 18. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - L’hospice “Alba Chiara” di Lanciano si prepara a celebrare il suo 14esimo anniversario

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Hospice Alba Chiara Lanciano

Abruzzo. Inaugurato a Lanciano il primo centro per le cure di fine vita - 06 GIU - È stata inaugurata a Lanciano, alla presenza del presidente della Regione, Gianni Chiodi, l'hospice Alba Chiara, primo centro in Abruzzo per le cure di fine vita. In una villa immersa in ... quotidianosanita.it scrive

Astrologia, morta Claudia Maini: la signora delle stelle aveva 63 anni - E' scomparsa prematuramente all'Hospice Alba Chiara di Lanciano dove era stata ricoverata da alcuni giorni, Claudia Maini, la signora delle stelle. L'astrologa, 63 anni, era molto conosciuta in ... Da ilmessaggero.it

'Nessun rischio per l'hospice di Lanciano', Schael rassicura - "Non ci sono buchi assistenziali all'hospice di Lanciano, che non corre alcun rischio per il futuro". Sono le parole del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael ... Si legge su ansa.it

A Lanciano Albachiara, il primo hospice d'Abruzzo