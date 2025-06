L’Holiday Family Village si trasforma

L'Holiday Family Village si trasforma, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama turistico e imprenditoriale del fermano. Nato nel 1968 come International Camping Holiday, oggi è un esempio di innovazione e diversificazione, grazie a un investimento di 14 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Questa estate si presenta con una veste rinnovata, frutto di un progetto ambizioso che mira a sorprendere e deliziare ogni visitatore, consolidando il suo status di meta imperdibile per le famiglie in cerca di vacanze indimenticabili.

Non sono solo le aziende calzaturiere che investono nel distretto fermano a fare notizia. In un territorio in cui è sempre più importante puntare sulla diversificazione, continua a distinguersi l’ Holiday Family Village. Azienda nata nel 1068 come International Camping Holiday, negli ultimi 5 anni, grazie a un investimento di 14 milioni di euro, è stata rivoluzionata e si sta presentando a questa estate in una veste nuova, frutto di un progetto di rinnovamento i cui ultimi 2,5 milioni sono stati investiti nel completare il passaggio da villaggio a resort. Il tutto attraverso una full immersion delle ditte incaricate che, in appena 5 mesi, hanno stravolto 40mila mq di superficie interna all’Holiday per installarvi 50 esclusive wood lodge, villini in bioarchitettura, sostenibili, progettati dall’architetto Rosanna Orienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

