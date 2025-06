L' ex rifugio di Santa Palazia diventa Luogo della memoria ed entra a far parte del percorso storico cittadino

Luogo ricco di storia e significato per la comunità, l’ex rifugio di Santa Palazia diventa ufficialmente parte integrante del percorso storico cittadino. Un gesto di rispetto e memoria collettiva che, grazie all’approvazione unanime del consiglio comunale di Ancona, valorizza le radici e le tradizioni della nostra storia locale. Questo riconoscimento non solo onora il passato, ma invita anche le future generazioni a conoscere e preservare il patrimonio culturale della città.

ANCONA – Nel corso dell'ultimo consiglio comunale l'assise ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere di Fratelli D'Italia Riccardo Strano volta a riconoscere l'ex "rifugio di Santa Palazia" come "Luogo della Memoria". L'atto servirà a «restituire dignità e visibilità a uno.

