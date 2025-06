L’ex distilleria Ilda passa di mano Offerta del Comune per comprarla | Il futuro? Il Polo della sostenibilità

L’ex distilleria Ilda nel cuore di Tassignano sta per diventare il nuovo polo della sostenibilità a Capannori. Il Comune si appresta ad acquisire una parte dell’immobile, un passo importante verso un futuro all’insegna di innovazione e rispetto ambientale. Con questa mossa, il sindaco Giordano Del Chiaro mira a trasformare uno spazio storico in un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile, creando un esempio concreto di rinascita urbana e tutela del territorio.

Il Comune di Capannori acquisirà l’ex distilleria Ilda, nel centro di Tassignano. Si sta lavorando per comprare una parte del lotto complessivo, di oltre mille metri quadrati. L’immobile, di proprietà privata, è gestito dal curatore fallimentare. Adesso il Municipio di piazza Moro farà partire la richiesta per l’acquisto e una volta conosciuto il prezzo si procederà alla ratifica. L’obiettivo del sindaco, Giordano Del Chiaro, è quello di avere l’ex fabbrica già nel patrimonio dell’Ente entro il 2025. Salvo poi partire con un cospicuo intervento di riqualificazione. Già, perché attualmente la struttura è in condizioni di degrado e di abbandono (nel 2008 venne attuata una ordinanza per la presenza di eternit sul tetto) e c’è la necessità di un restyling notevole che il primo cittadino vuole far partire nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

