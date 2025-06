L’evoluzione dei falchi del Cremlino e il vero cerchio magico di Putin sono al centro di un intrigante gioco di potere che si dipana tra alleanze segrete e strategie di lungo corso. La breve rivolta di Evgeny Prigozhin a giugno 2023 ha messo in luce le tensioni interne, ma anche la destrezza del presidente nel consolidare il suo controllo. Scopriamo insieme i meccanismi nascosti dietro questa intricata dinamica di potere.

A fine di giugno 2023 la rivolta di Evgeny Prigozhin lasciò per poco più di 24 ore la Russia e mezzo mondo con fiato sospeso. Poi, mentre anche all’esterno si cominciava a capire che il colpo di Stato, o presunto tale, non era stato altro che un esercizio retorico-militare destinato a fallire per mancanza oggettiva di qualsiasi sostegno dentro e fuori il sistema, Vladimir Putin ristabilì nell’immediato gli equilibri. Complice un “misterioso” incidente aereo nel quale perse la vita l’ex cuoco del presidente e ancora capo della compagnia Wagner. Prigozhin è stato uno dei falchi che dall’inizio del conflitto hanno spinto per una campagna militare dura e con obiettivi massimi, riassumibili nella conquista di tutta l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it