Levante | “Sono sparita per scrivere Maimai e il nuovo album Intanto ho anche recitato in un film”

Dopo una pausa dedicata alla scrittura e alla recitazione, Levante torna sulla scena con "Maimai", un brano che segna l’atteso ritorno e anticipa un nuovo album ancora in fase di definizione. Questa canzone, intrisa di emozioni e ricordi, ci riporta alla mente Alfonso, creando un ponte tra passato e futuro. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Levante: scopri cosa ci ha raccontato su questa nuova avventura musicale e non solo. Continua a leggere.

Levante è tornata con Maimai, una nuova canzone che anticipa un disco che è ancora in fase di scrittura: questa nuova canzone riporta alla mente Alfonso, chiudendo un cerchio, o riaprendolo. Abbiamo intervistato Levante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Levante Maimai Sono Sparita

Levante pubblica “Maimai”: il nuovo singolo segna il ritorno della cantautrice a due anni dall’ultimo album - "La festa non è finita finché non è stata servita l’ultima fetta di torta. Questa è la ricetta giusta per cucinare il dolce più amaro!" ... deejay.it scrive

“Maimai” di Levante: dopo l’amore, non rimane solo il rancore - Non è la prima volta che Levante racconta il risentimento in amore e le riesce sempre benissimo: l'ha fatto con il tono della rabbia, con un pizzico ironia, nel dolore fino alle lacrime, con sfumature ... Secondo sorrisi.com

Levante è tornata col singolo MaiMai, una ironica ricetta per l'ex: il video - MAIMAI è il nuovo singolo di Levante che, con la sua scrittura ironica accompagnata da un ritmo travolgente, descrive il momento esatto in cui una storia giunge al capolinea. Il brano arriva come la ... Riporta tg24.sky.it

Grazie infinite dell’amore. Non vi dimenticherò MAIMAI. #Levante #shorts