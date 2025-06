L’Europa pompa le casse dell’emittente amica

In un quadro globale in rapido cambiamento, l’Europa sembra puntare sempre di più sulla sua sfera mediatica, con risorse ingenti destinate a rafforzare Radio Free Europe. Questa mossa suscita interrogativi sulla vera natura della libertà di stampa e sulla volontà di Bruxelles di sostenere voci dissidenti. Ma quali sono le implicazioni di questa strategia? Scopriamolo insieme.

Dopo lo stop ai fondi Usa deciso da Trump, la Commissione inonda Radio Free Europe di denaro pubblico, stanziando 5,5 milioni per salvare «l’informazione libera» nei Paesi vittime di «censura mediatica». Ovvero quelli che osano criticare i dogmi di Bruxelles. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Europa pompa le casse dell’emittente amica

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Europa Pompa Casse Emittente

L’Europa pompa le casse dell’emittente amica Dopo lo stop ai fondi Usa deciso da Trump, la Commissione inonda Radio Free Europe di denaro pubblico, stanziando 5,5 milioni per salvare «l’informazione libera» nei Paesi vittime di «censura mediatica». Ovv Partecipa alla discussione

Europa 7, la Corte europea condanna l'Italia "10 milioni di euro per le frequenze negate" - STRASBURGO - La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per non avere concesso per 10 anni le frequenze all'emittente televisiva Europa 7 e ha riconosciuto alla società 10 milioni ... Segnala repubblica.it

Questa è la pompa di calore più grande d’Europa, energia per 30.000 famiglie - Si tratta della pompa di calore più grande d’Europa realizzata con una tecnologia innovativa a zero emissioni e capace di alimentare 30.000 famiglie finlandesi. Questo sistema rappresenta una svolta ... Scrive money.it

Lazio, l’Europa League sorride alle casse: i numeri da inizio stagione - Non sono i guadagni stellari della Champions League, inutile girarci intorno. Eppure anche l’Europa League sa regalare gioie e alle casse delle squadre protagoniste. Chiedere per esempio alla Lazio, ... Secondo cittaceleste.it

Ca$$a Loco - Nu esti tu un pic cam prost (Official Video)