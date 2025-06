Lettera anonima di minacce al comandante della polizia municipale

In un clima di crescente tensione, il comandante della polizia municipale di Afragola, Colonnello Antonio Piricelli, si trova al centro di una preoccupante intimidazione anonima. La lettera minatoria, ricca di insulti e accuse, mette in discussione il suo operato e l’autorità che rappresenta. Una situazione delicata che richiede attenzione e fermezza per garantire la sicurezza di chi lavora per la legalità e la tutela della comunità .

Il Dirigente Comandante della Polizia Locale della città di Afragola Colonnello Antonio Piricelli, ha ricevuto una lettera anonima di minacce dai contenuti molto forti. "Non fare troppo lo sceriffo, stai esagerando con tutti questi sequestri denunce arresti ma chi sei, ma quale legalità questo è. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lettera anonima di minacce al comandante della polizia municipale

