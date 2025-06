L’estate in città tra musica e cultura

l estate in città tra musica e cultura. Presentato il calendario di BA Estate, il programma di eventi in città nei mesi estivi. Da questo mese e fino a settembre, una rassegna ricca di iniziative, coordinata dall’Amministrazione comunale, offrirà divertimento e coinvolgimento per tutti i gusti e tutte le età. Al momento, sono circa 150 gli eventi in programma, tra cui attività culturali, sportive, serate di musica e intrattenimento, eventi sociali e appuntamenti istituzionali che arricchiranno il nostro luglio e agosto.

