L’estate di fuoco dei binari di Roma e Lazio Cantieri in arrivo | treni cancellati e corse limitate

L’estate calda dei binari di Roma e Lazio si prepara a infiammare ancora una volta il cuore dei pendolari, tra cantieri in corso e disagi inevitabili. Come nel 2024, anche quest’anno i lavori ferroviari trasformeranno le tratte, causando cancellazioni e corse limitate su Regionale, Intercity e Alta Velocità. Una sfida che metterà alla prova pazienza e organizzazione di chi ogni giorno affronta i treni...

Come accaduto lo scorso anno, anche l’estate 2025 sarà caratterizzata da numerosi interventi sulle linee ferroviarie del Lazio, con ripercussioni a cascata sui pendolari. Decine di interventi che comporteranno modifiche e cancellazioni dei treni del Regionale, Intercity e Alata Velocità. Stop. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L’estate di fuoco dei binari di Roma e Lazio. Cantieri in arrivo: treni cancellati e corse limitate

In questa notizia si parla di: Estate Lazio Treni Fuoco

