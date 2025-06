L’esperienza Erasmus Non solo occasione di studio

L’esperienza Erasmus va oltre le aule, diventando un viaggio di crescita personale e interculturale. A Gubbio, un emozionante evento ha riunito studenti e docenti per rivivere i momenti più belli di quest’anno, rafforzando amicizie e scambiando ricordi indelebili. Protagonisti di questa festa sono stati circa 70 studenti e 20 docenti che, attraverso incontri e condivisioni, hanno dimostrato come l’Erasmus sia davvero un’esperienza che cambia la vita. Nel ...

GUBBIO Un coinvolgente momento di condivisione al termine dell’esperienza Erasmus di quest’anno, per rivivere, insieme a compagni e docenti, incontri, amicizie, scambi culturali. Protagonisti dell’incontro, che si è svolto lo scorso mercoledì al Polo Liceale "G. Mazzatinti" di Gubbio, i ragazzi che hanno partecipato alle attività 20242025, che hanno coinvolto in totale circa 70 studenti e 20 docenti nelle diverse mobilità internazionali. Nel corso dell’incontro, gli studenti hanno raccontato con entusiasmo, competenza linguistica, grande partecipazione emotiva ma soprattutto la consapevolezza di essere cittadini europei attivi e curiosi, capaci di dialogare e collaborare in lingua inglese, i viaggi e i progetti svolti in Spagna, Grecia, Polonia e Lettonia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’esperienza “Erasmus“. Non solo occasione di studio

