L' Eredità ricordate l' ex Professoressa Ludovica? Ecco cosa fa oggi

Ludovica Caramis, ex professoressa de L’Eredità e volto amato di Rai 1, continua a sorprendere il pubblico con nuove passioni e progetti. Dopo anni di successo in televisione, oggi si dedica a sfide personali e professionali che dimostrano quanto sia versatile e talentuosa. Ma cosa fa esattamente Ludovica ora? Scopriamo insieme il suo percorso attuale, che promette di lasciarci senza parole.

Come dimenticare Ludovica Caramis. L'ex professoressa de L'Eredità è stata, insieme alle colleghe Eleonora Cortini, Francesca Fichera e Laura Lena Forgia, un volto noto di Rai 1 per lungo tempo. Ma cosa fa oggi? È questa la domanda che in molti sui social si pongono con il programma diretto da Marco Liorni che sta per entrare in pausa estiva e lasciare spazio a Reazione a Catena con Pino Insegno. Nonostante l'addio al quiz, Ludovica Caramis inizialmente non ha lasciato del tutto la televisione. Dopo l'esperienza a L'Eredità, è stata al fianco di Carlo Conti per La Corrida. Qualcosa però è cambiato qualche tempo dopo, quando la Professoressa ha sposato il calciatore Mattia Destro.