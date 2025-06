L' Eredità forzato e costruito | bufera sul torneo dei campioni

La tensione si è fatta palpabile durante il Torneo dei Super Campioni de L'Eredità, con Giovanni che ha conquistato la Ghigliottina dopo un acceso triello con Christian e Antonio. La puntata di venerdì 6 giugno ha tenuto incollati gli spettatori, culminando in un colpo di scena legato a Perry Mason, quando Antonio ha commesso un errore decisivo sulla figura dell’avvocato. Ma cosa ha affermato esattamente su Perry Mason?

Giovanni il concorrente arrivato alla Ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata del Torneo dei Super Campioni andata in onda ieri sera, venerdì 6 giugno. Il concorrente ha avuto la meglio dopo un Triello con Christian e Antonio, che poi è stato battuto anche ai 100 secondi per uno scivolone su Perry Mason. Rispondendo a una domanda sul lavoro di quest'ultimo nei famosi romanzi, Antonio ha detto che il protagonista è un investigatore. In realtà, però, è un avvocato. A indovinare la risposta è stato Giovanni, che così ha avuto accesso all'ultima sfida. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it