L’eredità della nonna va a gatti e cani | la donazione da 100mila euro dopo la morte di una 93enne a Imola

Un gesto di grande generosità e affetto per gli amici a quattro zampe: Lea Giacomelli, la dolce nonna di Imola, ha lasciato 100mila euro al canile e al gattile comunale, dimostrando che l'amore per gli animali non conosce età. La sua generosità, approvata all’unanimità dalla giunta, accende un faro sulla cura e l’attenzione verso i nostri compagni di vita, e ci ricorda che il vero patrimonio è fatto di gesti di cuore.

Una donna di 93 anni ha lasciato 100mila euro in eredità al canile e al gattile comunale della sua città. Si chiamava Lea Giacomelli, era di Imola ed è venuta a mancare nel novembre scorso. La somma è stata formalmente accettata dalla Giunta con una delibera approvata all’unanimità e il tutto è stato reso pubblico solo ora e diffuso dal Resto del Carlino. Nel testamento Giacomelli ha disposto che l’importo fosse ripartito in modo equo tra le due strutture comunali, il canile e il gattile. La donazione generosa permetterà interventi significativi per migliorare la qualità della vita degli ospiti a quattro zampe: dall’acquisto di materiali e attrezzature all’implementazione dei servizi sanitari, fino al potenziamento delle forniture alimentari. 🔗 Leggi su Open.online

Canile e gattile comunali: eredità da 100mila euro - Un gesto di grande cuore e lungimiranza, che unisce amore per gli animali e passione artistica. La signora Lea Giacomelli, con il suo lascito testamentario, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Imola, destinando 100mila euro ai canile e gattile comunali, oltre a dieci opere d’arte.

