Leonor di Spagna in uniforme lascia il segno alla serata di gala a New York

Leonor di Spagna in uniforme lascia il segno alla serata di gala a New York. Una notte indimenticabile presso la prestigiosa Carnegie Hall, dove eleganza e storia si sono incontrate sotto i riflettori. La Principessa, brillante e sicura, ha catturato l’attenzione di tutti, simbolo di gioventù e tradizione. Evento in cui, tra applausi e sguardi ammirati, si è celebrato non solo il suo stile impeccabile, ma anche il legame profondo tra cultura, nobiltà e futuro.

Una serata di gala indimenticabile per la Principessa Leonor di Spagna, figlia di Re Felipe e di Letizia di Spagna: si è tenuta precisamente a New York, nello scenario magnifico della Carnegie Hall, tra le sale più famose al mondo. Le sue porte sono state aperte proprio per dare il benvenuto alla Principessa, ma non solo: tutti i giovani presenti sulla nave scuola Juan Sebastián de Elcano hanno preso parte all’evento. Evento in cui, sottolineiamo, Leonor ha lasciato il segno: la sua prima volta a New York, da futura Regina. Leonor di Spagna alla serata di gala a New York. All’evento Leonor, la Principessa delle Asturie, si è presentata in uniforme, come tutti i compagni della nave scuola Juan Sebastián de Elcano: a fornire un racconto, con dovizia di particolari, della serata è stato Hola. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Leonor di Spagna in uniforme lascia il segno alla serata di gala a New York

