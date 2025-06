Leoni Inter Chivu ha fatto il suo nome | la risposta del Parma e cosa manca per chiudere

L’indiscrezione su Chivu e il possibile approdo all’Inter ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre il Parma risponde alle avances, l’attenzione si sposta sul futuro del reparto difensivo nerazzurro. Con De Vrij in scadenza e altri nomi sul tavolo, cosa manca ancora per chiudere definitivamente il colpo e rinforzare la linea difensiva dell’Inter? La risposta potrebbe arrivare a breve, svelando le mosse decisive di mercato.

Leoni Inter, Chivu ha fatto il suo nome al club per il calciomercato, ecco la risposta del Parma e cosa manca per chiudere il colpo. In vista della prossima stagione, l' Inter sta valutando attentamente le mosse da fare sul reparto difensivo. Come riportato questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport tra i giocatori attualmente in rosa, Stefan De Vrij dovrebbe restare per onorare l'ultimo anno di contratto in nerazzurro. Più incerta, invece, la posizione di Francesco Acerbi: le riflessioni sul suo futuro sono ancora in corso. Entrambi, comunque, sono attesi mercoledì in partenza per la California, dove prenderanno parte al Mondiale per club.