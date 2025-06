Leoni Inter Ausilio ha una carta da giocarsi per sbaragliare la concorrenza delle big italiane | spunta il retroscena risalente alla scorsa estate

Leoni Inter si prepara a sorprendere il calcio italiano con un colpo segreto per superare le big come Juventus, Milan e Napoli. Un retroscena svelato l’estate scorsa rivela che Giovanni Leoni, giovane promessa del Parma, è il nuovo obiettivo di mercato nerazzurro. Per conquistarlo, i nerazzurri hanno deciso di puntare sulla strategia Chivu, suo allenatore al Parma, una mossa audace che può cambiare le sorti della prossima stagione.

Leoni Inter, i nerazzurri hanno una carta da giocarsi per sbaragliare la concorrenza delle big: spunta il retroscena risalente alla scorsa estate. Giovanni Leoni è diventato il primo obiettivo del calciomercato Inter in difesa. Nerazzurri che, come spiega Calciomercato.com, per battere la concorrenza di Juventus, Milan e Napoli sul giovanissimo centrale del Parma, ha da giocarsi la carta Chivu (suo allenatore quest’anno nel club ducale). Con Chivu il centrale classe 2006 ha trovato fiducia e minutaggio che gli hanno consentito di incidere e di contribuire all’obiettivo salvezza della squadra. Dopo una prima parte di stagione con poco spazio – solo sette presenze nelle prime 25 giornate – il centrale ha vissuto una svolta con l’arrivo del tecnico rumeno, che lo ha schierato titolare in nove delle ultime tredici gare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, Ausilio ha una carta da giocarsi per sbaragliare la concorrenza delle big italiane: spunta il retroscena risalente alla scorsa estate

In questa notizia si parla di: Concorrenza Inter Leoni Carta

Bonny Inter, aumenta la concorrenza per l’obiettivo nerazzurro: interesse dall’Italia e non solo, la situazione - L'Inter intensifica la sua ricerca per rinforzare l'attacco, puntando gli occhi su Yoan-Ange Bonny, talentuoso attaccante francese del Parma.

Giovanni Leoni il prescelto per la difesa. Al momento siamo attorno a valutazione di 15M€: l'Inter può giocarsi la carta Chivu per convincerlo a vestirsi di nerazzurro. @Gazzetta_it Partecipa alla discussione

Giovanni #Leoni il prescelto per la difesa. Al momento siamo attorno a valutazione di 15 milioni di euro: l'#Inter può giocarsi la carta #Chivu, che negli ultimi mesi lo ha lanciato come centrale nella difesa a tre. ? @Gazzetta_it Partecipa alla discussione

Inter, la fiamma si è riaccesa per Leoni: è derby col Milan. La quotazione e la carta Chivu - Dopo aver piazzato i primi due colp, adesso in casa nerazzurra si guarda ad altri reparti. La difesa andrà rinforzata, Leoni nel mirino ... Lo riporta fcinter1908.it

Inter, non solo Bonny e Leoni dal Parma potrebbe arrivare anche il vice Calhanoglu. - Con l'arrivo di Chivu potrebbero diventare calde alcune piste di mercato relative a giocatori del Parma allenati dal tecnico ... Riporta fcinter1908.it

Pagina 2 | Hojlund ha detto sì all’Inter: il nodo è la formula - Evidentemente, Leoni costa molto meno. Ma è chiaro che, qualora dovesse accendersi un’ asta, la prospettiva è che la sua quotazione si alzi ulteriormente. Al momento, siamo attorno ai 15 milioni. E l’ ... Riporta corrieredellosport.it