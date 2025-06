Leoni dal 2024 al 2025 una convinzione | perché per l’Inter è il profilo ideale!

Nel mercato 2024-2025, l'Inter punta con convinzione su Giovanni Leoni come il profilo ideale per rinforzare la difesa. Dopo un primo tentativo sfumato, i nerazzurri sono nuovamente decisi a portarlo in squadra, convinti che le sue qualità siano indispensabili per raggiungere nuovi traguardi. Leoni rappresenta la scelta perfetta per combinare talento e mentalità vincente, elementi chiave secondo le direttive della proprietà americana. Il futuro difensivo dell’Inter si costruisce anche su di lui.

Giovanni Leoni è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il proprio reparto difensivo. Dopo il tentativo del 2024, i nerazzurri sono di nuovo alla carica per provare a ingaggiarlo. IL PUNTO – Giovanni Leoni è uno dei profili monitorati d a ll’Inter per il suo reparto arretrato. I nerazzurri, in linea con le direttive indicate dalla proprietà americana, sono alla ricerca di un calciatore in grado di combinare la testa giusta per performare a certi livelli con la futuribilità. Ecco che il nome di Leoni consentirebbe di realizzare in maniera ideale tale disegno, dimostrando alle rivali e ai propri tifosi l’intenzione dell’Inter di restare altamente competitiva nel presente e nel futuro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, dal 2024 al 2025 una convinzione: perché per l’Inter è il profilo ideale!

