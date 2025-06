leo messi e carlos alcaraz danno nuovo vigore al trend degli orologi col quadrante azzurro

Leo Messi e Carlos Alcaraz confermano il loro ruolo di icone anche nel mondo degli orologi, dando nuovo slancio alla tendenza degli quadranti azzurri. Dopo il trionfo del Nautilus ref. 5711 Tiffany, simbolo di esclusività e stile senza tempo, il colore torna protagonista, incarnato in edizioni speciali che affascinano appassionati e collezionisti. L’ultima versione, con il suo quadrante nell’iconico azzurro Tiffany, rappresenta un vero e proprio manifesto di eleganza e innovazione, destinato a conquistare ancora il cuore degli estimatori.

Leo Messi e Carlos Alcaraz restano fedeli a un colore: l'azzurro. Non parliamo di calcio o tennis, ma di segnatempo. Prima di congedarsi nel 2022, il Nautilus ref. 5711 di Patek Philippe ha celebrato un lungo e prestigioso giro d'onore. La serie di edizioni speciali ha culminato nella versione più ambita di un orologio già leggendario, con liste d’attesa interminabili. L’ultima incarnazione, con il quadrante nell’iconico azzurro Tiffany, era limitata a soli 170 esemplari, destinati esclusivamente ai clienti più influenti della maison. Per chi non voleva aspettare, il prezzo all’asta ha toccato i 6,5 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it