L’emancipazione vera sta nella libertà di azione

L'emancipazione autentica si trova nella libertà di agire e di scegliere senza vincoli. Come afferma Alessandro Santini, rappresentante della Lega, il rispetto e la parità sono nel cuore di chi guarda, non solo nelle parole. La vera sfida è riconoscere che la libertà di ogni donna deriva dalla consapevolezza delle proprie decisioni. In questo contesto, la discussione sulla manifestazione di auto sulla Passeggiata di Lido evidenzia come il rispetto reciproco sia fondamentale per costruire una società più equa e inclusiva.

"L'emancipazione di una donna sta proprio nella libertà e consapevolezza delle proprie scelte. E rispetto e parità sono negli occhi di chi guarda". Alessandro Santini, rappresentante della Lega, non ravvisa sessismo o discriminazione nella manifestazione-esposizione di auto sulla Passeggiata di Lido. "Premetto che difenderò a spada tratta la Casa delle Donne – sottolinea Santini – che si è sempre occupata della difesa di sogetti maltrattati e mi sono sempre adoperato politicamente per dare sostegno a queste meritevoli inziaitive. E' una realtà che fa un grandissimo servizio sociale e, quando necessario, ho frequentato la Casa della Donne.

