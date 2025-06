legambiente boccia il piano di gestione della pre riserva dello stagnone di marsala

Legambiente Marsala-Petrosino accende i riflettori sulla gestione della Riserva dello Stagnone, criticando duramente la bozza presentata dall’amministrazione comunale. L’associazione denuncia un piano che, invece di promuovere tutela e ordine, rischia di legittimare il caos esistente, alimentando incertezza e confusione. Qual è il futuro di questa preziosa area naturale? Solo un dibattito trasparente può garantire una tutela efficace per il nostro patrimonio ambientale.

"Legittimazione del caos esistente" secondo l'associazione ambientalista. Il circolo Legambiente Marsala-Petrosino esprime un netto dissenso nei confronti della bozza del piano di gestione della zona B della Riserva Naturale dello Stagnone, presentata di recente a Birgi dall'amministrazione comunale. La critica: manca chiarezza, si alimenta il disordine. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale dell'associazione, l'incontro pubblico organizzato a Birgi avrebbe dovuto servire a spiegare gli obiettivi e le linee guida per la tutela dell'area protetta. Al contrario, Legambiente denuncia che l'incontro si è trasformato in una "sostanziale legittimazione del caos esistente", travestito da compromesso tra interessi economici e salvaguardia ambientale.