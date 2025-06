Lega Giuseppe Lanzafame è il nuovo responsabile Enti Locali a Catania

La Lega di Giuseppe Lanzafame si prepara a rafforzare il suo impegno sul territorio catanese, con una leadership rinnovata e determinata. Il segretario regionale Nino Germanà, insieme a Matteo Francilia, ha ufficializzato le nuove nomine provinciali, segnando un passo importante verso una rappresentanza più forte e vicina ai cittadini. La sfida ora è trasformare questa energia in azioni concrete per il progresso locale, puntando sempre all’ascolto e alla collaborazione.

Il segretario regionale della Lega, Nino Germanà, di concerto con il responsabile regionale Enti Locali del partito e sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ha ufficializzato oggi la nomina dei nuovi responsabili provinciali Enti Locali della Lega in Sicilia. Sono stati nominati: Salvatore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Lega, Giuseppe Lanzafame è il nuovo responsabile Enti Locali a Catania

