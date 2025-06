Lega Fabio Sciascia è il nuovo responsabile Enti Locali a Palermo

Con entusiasmo e determinazione, la Lega rafforza il suo impegno sul territorio siciliano con nomine di rilievo. Tra queste, spicca quella di Fabio Sciascia come nuovo responsabile enti locali a Palermo, un passo importante per consolidare la presenza del partito nelle amministrazioni locali. La squadra si arricchisce di figure dinamiche e preparate, pronte a portare avanti un progetto di crescita e sviluppo. La formazione dei nuovi responsabili segna un obiettivo chiaro: lavorare insieme per il bene della comunità.

Il segretario regionale della Lega, Nino Germanà, di concerto con il responsabile regionale Enti Locali del partito e sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ha ufficializzato oggi la nomina dei nuovi responsabili provinciali Enti Locali della Lega in Sicilia.

